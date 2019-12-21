«السعادة» تعاود الوحدة بعد غياب 270 دقيقة

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

حقق الوحدة فوزاً صعباً أمس خارج قواعده على كلباء 2/‏‏1 في المباراة التي جرت ضمن الجولة 10 من دوري الخليج العربي. ولم يعرف أصحاب السعادة في الدوري طعم الانتصارات في 270 دقيقة، وبالضبط منذ الجولة السادسة، حين تغلب على الظفرة 3/‏‏1، وتعادل بعدها مع الوصل وخورفكان، وخسر من شباب الأهلي. وسجل هدفي الوحدة الأرجنتيني تيغالي (48)، ويحيى الغساني (66)، فيما سجل منصور البلوشي لكلباء (57).

وسجل الوحدة من ركلة جزاء عن طريق تيغالي بعد عرقلته من قبل سلطان الزعابي الذي تعرض للطرد.

وعاد كلباء إلى المباراة عن طريق البلوشي، الذي استفاد من تمريرة ملابا، لكن هفوة دفاعية منحت الوحدة الفوز من خلال الغساني.