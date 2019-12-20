محمد أحمد: مهدي علي الخيار الأنسب للمنتخب في الفترة المقبلة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اعتبر مدافع العين، الدولي محمد أحمد، المدرب الوطني مهدي علي، الخيار الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، بعد رحيل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك. وأكد اللاعب: «لن أكون متحيزاً إن قلت إن مهدي هو الأنسب للمرحلة المقبلة، فأرقامه ونتائجه مع (الأبيض) تتحدث عنه، وليس أنا».

وأضاف أن الاسم المتداول الآخر، المتعلق بمدرب العين السابق الكرواتي زوران، خيار جيد أيضاً، لكنه لا يؤيد وجوده، مشيراً إلى أن المنتخب في حاجة إلى مدرب يعرف عقلية اللاعب الإماراتي وإمكاناته، والكرة المحلية. وتحدث محمد في مقابلة مع «الإمارات اليوم» عن أسباب تذبذب مستوى ونتائج العين في الدوري، والانتقادات التي تطال خط دفاع فريقه، وطموحات «الزعيم» في دوري أبطال آسيا.

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