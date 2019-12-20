الظفرة يعيد فريق العين إلى «دوامة الشك»

المصدر: معاذ كمبال - العين

قاد الثنائي البرازيلي دييغو جارديل، ومواطنه جواو بيدرو، فريق الظفرة لتحقيق فوز ثمين 2-1 على حساب مستضيفهم فريق العين، أمس، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليمنحا فريقهما ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيد الفريق إلى 14 نقطة، بينما تجمدت نقاط «الزعيم» عند 18. وبهذه الخسارة عاد العين إلى دوامة النتائج المخيبة، والشك المحيط بمستوى اللاعبين، وأداء مدربه الكرواتي إيفان ليكو، حيث تنفس الفريق الصعداء حين كسر سلسلة التعادلات الثلاثة المتتالية بالفوز على عجمان 4-1 في الجولة التاسعة، قبل أن يتراجع بالخسارة من الظفرة.

وحمل الثنائي البرازيلي على عاتقهما قيادة الفريق لتحقيق النقاط الثلاث، إذ سجل جارديل هدف التقدم للظفرة في الدقيقة 27، وأضاف مواطنه جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 60، بينما جاء هدف العين الوحيد في الدقيقة 51 من البرازيلي كايو من ركلة جزاء. وشهد اللقاء أوقاتاً عصيبة على جماهير العين، فبجانب تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد العودة لتقنية الفار، عاد للتقنية التلفزيونية في إلغاء احتساب هدف التعادل الذي سجله أصحاب الأرض في الدقيقة 88، عبر اللاعب محمد عبدالرحمن، لوجود لمسة يد سبقت تسجيل الهدف.

وفي التفاصيل، فقد استثمر فريق الظفرة إحدى الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، كان قد احتسبها حكم المباراة بعد مخالفة ارتكبها الحارس خالد عيسى مع اللاعب إبراهيم سعيد، وسجل منها البرازيلي دييغو جارديل الهدف الذي زاد من سيطرة فريقه على مجريات اللقاء. وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول تحسناً في أداء أصحاب الأرض، واحتسب حكم اللقاء يحيى الملا ركلة جزاء للفريق في الدقيقة 40، بعد تعرض لاعب العين جمال معروف للعرقلة من المغربي عصام العدوة، لكنه ألغاها بعد العودة لتقنية «الفار»، بسبب تسلل علي عيد.

وانطلق الشوط الثاني بضغط واضح من العين، ليحصل على ركلة جزاء أخرى، بعد أن اصطدمت الكرة الركنية بيد العدوة، سجل منها البرازيلي كايو هدف التعادل في الدقيقة 51.

واستفادة الظفرة من خطأ دفاعي مشترك، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بواسطة البرازيلي جواو بيدرو. وصُدم العين مجدداً من «الفار»، بعد أن ألغي هدف لمحمد عبدالرحمن بسبب لمس الكرة ليده في الدقيقة 84. يذكر أن العين بدا متأثراً بغياب هدافه التوغولي لابا كودجو، والجزائري عبدالرحمن مزيان.

- تجمدت نقاط العين

عند 18 نقطة في

مقابل ارتقاء الظفرة

إلى 14 نقطة.