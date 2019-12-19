«هيفي ميتال» يتحدى «ذا غريت كوليكشن» في لقب الشوط الرئيس بميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

يسدل اليوم الستار على سباقات ميدان لعام 2019، بإقامة السباق الأخير قبل بداية كرنفال كأس دبي العالمي، في سباق يتضمن ستة أشواط ترعاها «مبادلة للتنمية» بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و150 ألف درهم، ينافس في ألقابها 70 من نخبة الخيول المحلية والدولية، ويبرز منها الشوط الخامس والرئيس «دبي كريك للميل» في ظل منافسة تجمع بطل نسخة العام قبل الماضي الجواد «هيفي ميتال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والجواد «ذا غريت كوليكشن» لزوار سيكريكوف صاحب المركز الثالث لنسخة 2018.

ويستهل السباق في السادسة والنصف مع بطولة «مجاني ستيكس» التي تجرى في الشوط الافتتاحي والوحيدة في السباق المخصص للخيول العربية «جروب 3» البالغ إجمالي جوائزها 175 ألف درهم وينافس في لقبها 16 من نخبة مسافة الـ1900 متر رملي، يبرز منها عودة بطلة النسخة قبل الأخيرة «مواهب» المملوكة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب أريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس اندريه ديفريز.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس، البالغ إجمالي جوائزه 265 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «ليستد» لمسافة 1600 متر رملي، في منافسة تجمع بين ستة من نخبة مسافة الميل، يبرز منها «هيفي ميتال» الجواد الأعلى تصنيفاً والذي يشرف عليه المدرب سالم ين غدير ويتولى قيادته الفارس روبتسن فرنش، والجواد «ذا غريت كوليكشن» بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس سام هيتشكوت، والجواد «كيمبر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، الساعي للعودة إلى دائرة الانتصارات منذ فوزه الأخير في مارس من عام 2018 بلقب بطولة «برج نهار» المخصصة لخيول «جروب 3»، وأقيمت ضمن سباق «السوبر ساترداي» على ذات الأرضية والمسافة.

جوائز السباق تبلغ مليوناً و150 ألف درهم.