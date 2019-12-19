«فيكتوري تيم» بطل «واقف» في مونديال الدراجات المائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توج قائد دراجة فريق فيكتوري تيم المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر بطلاً للعالم في منافسات واقف محترفين جي بي 1، قبل نهاية مراحل جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية 2019، مضيفاً 25 نقطة جديدة إلى رصيده ومبتعداً بصدارة الترتيب العام.

وحسم قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 الصدارة مبكراً ليتكرر إنجازه للمرة الثالثة في تاريخ البطولة العالمية بعد الفوز بلقبي 2015 و2018 وللمرة الثانية على التوالي، مهدياً فريق الفيكتوري تيم اللقب الثاني هذا العام أيضاً بعد تتويجه الصيف الماضي بلقب البطولة الأوروبية.

وخاض رايتيرر، أمس، المرحلتين الأولى والثانية وكان يحتاج للحصول على نقطة واحدة فقط، لكن قائد دراجة فريق فيكتوري تيم لم يتنازل عن المركز الأول في المرحلة الأولى وحصد 25 نقطة، لينال مراده في التتويج باللقب العالمي ومتطلعاً إلى تحقيق فوز جديد بالمركز الأول لفئة واقف محترفين ضمن جائزة الشارقة مع ختام مراحل الجولة يوم غدٍ، والذي يشهد إقامة المرحلة الثالثة.

وتفوق قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم على منافسيه في الجولة الرابعة والختامية محرزاً المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى النرويجي ستيان شيتلين، وذهب المركز الثالث إلى مواطنه أولريك بيرنشتن، وحل مواطنهما دانيال أندرسون في المركز الرابع، في حين احتل السويدي أندرس كيلر المركز الخامس.

وكان رايتيرر قد استهل منافسات جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية بتفوق واضح من خلال سيطرته على محاولات تسجيل أفضل توقيت وإحرازه المركز الأول بزمن قدره 1:37:42 دقيقة، الأمر الذي مهد له الانطلاقة بوضع جيد في سباق المرحلة الأولى والتي أهدته اللقب العالمي الأول في انتظار ما تسفر عنه مرحلة الغد.

النرويجي شيتلين حل وصيفاً.. ومواطنه أولريك ثالثاً.