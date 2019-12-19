الوصل يحجز مقعداً في نهائي كأس اليد من بوابة العين

المصدر: جوني جبور - دبي

حجز فريق الوصل مبكراً مقعده في نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، عقب فوزه، أول من أمس، على العين بنتيجة «29-27»، لحساب المجموعة الأولى في الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي، التي سجلت أيضاً لحساب المجموعة ذاتها فوز الشارقة على الظفرة «29-21»، مقابل دخول المجموعة الثانية في الحسابات المعقدة عقب فوز الجزيرة على النصر «35-34»، وتحقيق شباب الأهلي لانتصارٍ عريض على الوحدة «41-34». ويقتصر التأهل للمباراة النهائية المزمع إقامتها 28 الجاري، على الفريقين المتصدرين للمجموعتين الأولى والثانية، وهو ما نجح الوصل في تحقيقه قبل جولة من الختام، برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن العين، الذي أنهى مبارياته في الدور التمهيدي.