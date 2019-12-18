نادال وتشانغ يلتقيان في مباراة ودية لتنس القدم بأبوظبي

المصدر: خالد صديق - دبي

شارك نجما التنس المشاركين في بطولة مبادلة العالمية التي تنطلق غداً الخميس، رافاييل نادال وهيون تشانغ في مباراة ودية لتنس القدم، على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.

وتبادل اللاعبان العالميان كرة الفولي على أرض ملعب التنس، حيث تحضرا بذلك لخوض المنافسات الحماسية التي ستشهدها البطولة على مدى ثلاثة أيام.

وتشهد بطولة مبادلة العالمية للتنس في نسختها الثانية عشر مشاركة ستة لاعبين من الرجال وسيدتين، حيث يتواجهون في ثمان مباريات حماسية. وتشمل مشاركات الرجال إلى جانب نادال وتشانغ كلاً من نوفاك ديوكوفيتش وستيفانوس تسيتسيباس آندريه روبليف وكاران خاشانوف، فيما تشهد مباراة السيدات منافسة الفائزة بمنافسات جراند سلام لخمس مرات ماريا شارابوفا والمتأهلة لنهائي كاس أستراليا أيلا تومليانوفيتش في تمام الساعة الثامنة من اليوم الأول.

كما حظي اللاعبان اللذان يتوقع أن يتواجها خلال ربع النهائي بهدية تذكارية، وهي قميص نادي الجزيرة لكرة القدم، قدمهما حارس النادي الإماراتي علي خصيف.