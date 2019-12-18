«سلة الشارقة» تكسب ضربة البداية من بوابة بني ياس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استهلّ فريق الشارقة النسخة الـ43 في بطولة الدوري العام لرجال كرة السلة، بتحقيق انتصارٍ مستحق على مضيفه بني ياس، بفارق 18 نقطة، وبنتيجة «93-75»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب ختام الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز البطائح على الظفرة «70-42»، في اللقاء الذي أقيم على صالة المعمورة.

وكانت الجولة قد افتتحت الأحد الماضي، بإقامة ثلاث مباريات، فاز خلالها شباب الأهلي على العين «88-36»، والوصل على الوحدة «81-77»، والنصر على الجزيرة «86-62».

وأسفرت نتائج الجولة، عن صدارة مشتركة لفرق شباب الأهلي، والبطائح، والشارقة، والنصر، والوصل، برصيد نقطتين، وبفارق النقطة الواحدة عن كل من الوحدة، والجزيرة، وبني ياس، والظفرة، والعين.