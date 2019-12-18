مدرب العين: لا أنتظر أحداً ليحكم على أدائي مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، إنه غير مهتم على الإطلاق بما يقال ويكتب عنه من آراء، وإن تركيزه فقط منصبّ على تحضير «الزعيم» للمباريات من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصارات المتتالية. وشدد ليكو، في المؤتمر الصحافي، أمس، قبل لقاء الظفرة في الجولة العاشرة بدوري الخليج العربي: «لا أنتظر أحداً ليحكم على أدائي مع العين، وأنا أقوم بعملي هنا فقط»، وطالب في الوقت نفسه الجميع بدعم اللاعبين «لأنهم هم من يقومون بالعمل على أرضية الملعب».

يذكر أن ليكو تعرض، بعد انتهاء مباراة النصر في الجولة الثامنة من الدوري، التي انتهت بتعادل مخيب للعين 2-2، لحملة انتقادات من جماهير «الزعيم»، وصلت لحد المطالب عبر «تويتر» بإقالته، لكن بعضاً من الجماهير عاد للإشادة بالمدرب بعد أن حول الفريق خسارته من صفر-1 إلى الفوز 4-1 على عجمان في المباراة الماضية.

وقال ليكو رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول عودة الجماهير مجدداً للإشادة به، بعد الفوز على عجمان: «لست مهتماً بهذه الأمور، أنا مشغول بأداء فريقي فقط، دائماً أنظر إلى تحقيق النتائج، أنا المدرب نفسه الذي فاز على الشارقة في الكأس، وتعادل أمام النصر 2-2، وفاز على عجمان، لا أنتظر حكماً من أحد على أدائي». وتابع المدرب الكرواتي حديثه: «المهم هو تحقيق الانتصارات، نحن في فريق العين نفوز معاً ونخسر معاً، الأساس هو اللاعبون، بالنسبة لي فإن دوري هو مساعدة اللاعبين على القيام بأفضل أداء ممكن، أود أن أشكر الجماهير على الدعم الذي تقدمه للاعبين وكذلك مجلس الإدارة».

وحذر مدرب فريق العين لاعبيه من خطورة هجوم الظفرة، وقال في تعليقه على منافسه في مباراة الغد: «سنواجه فريقاً قوياً على المستوى الهجومي، لديهم خط هجوم قوي به ثلاثة لاعبين قادرون على تسجيل الأهداف وحسم المباريات، يجب علينا أن نكون الطرف الأفضل في المباراة حتى نحقق الفوز فيها، بكل تأكيد الهدف في المواجهة واضح وهو المحافظة على الأداء الجيد والاستمرار في تحقيق الانتصارات».

رازوفيتش: نعرف أسلوب العين

أكد مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش، في المؤتمر الصحافي، أمس، أنه يعرف أسلوب فريق العين وقوة لاعبيه، ما يجعله وفريقه في وضعية جيدة خلال المباراة،وتابع: «بالنسبة لنا نحن جاهزون لخوض المباراة بمستوى جيد، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية».