كليمنتي مرشح بقوة لتدريب «الأبيض» خلفاً للهولندي مارفيك

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكدت صحيفة «إلديس مارك» الإسبانية في عددها أمس، أن «المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، صاحب الـ69 عاماً، بات أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، خلفاً للمدرب الهولندي فان مارفيك الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج».

وتحدثت الصحيفة عن التغييرات التي طالت اتحاد الكرة، واختيار اللجنة الانتقالية لإدارة شؤون الاتحاد بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مشيرة إلى أن أسهم المدرب الإسباني ارتفعت ليكون المدير الفني المقبل للمنتخب.

وقالت «إلديس مارك»: من المتوقع أن يجري مسؤولون في اللجنة الانتقالية مقابلات شخصية مع المدربين المرشحين، في نهاية الشهر الجاري، أو بداية يناير المقبل، وعلى رأسهم خافيير كليمنتي».

وأورد التقرير أن اتحاد الكرة ينظر إلى كليمنتي على أنه المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب خصوصاً وانه من المدرسة الأوروبية، كما أنه حقق نجاحاً خلال قيادته للمنتخب الليبي في فترة سابقة، وأيضا سبق له تدريب المنتخب الإسباني لـست سنوان بين 1992 و1998. وذكرت الصحيفة أن كليمنتي كان قريباً في أكتوبر الماضي من تدريب منتخب الكويت، وكان ضمن قائمة ضمت السويدي إريكسون والأرجنتيني باتيستا لكن اتحاد الكويت قرر بعد إقالة الكرواتي جوزاك الإبقاء على مدرب مؤقت حتى مارس المقبل، موعد الجولة القادمة من التصفيات المشتركة لمونديال 2022، ونهائيات آسيا 2023.

ويرى التقرير أن ترشيح كليمنتي لقيادة الأبيض يعد أمراً منطقياً للظروف التي يمر بها المنتخب في مجموعته، حيث أصبح مطالباً بالفوز في المباريات الأربع المتبقية حتى يتسنى له المنافسة على بطاقة مؤهلة في التصفيات، إذ يحتل حالياً المركز الرابع في المجموعة الـ7، بـ 6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدر.

يذكر أن كليمنتي كان مرشحاً في وقت سابق لتدريب الأهلي المصري، لكن تم استبعاده من الخيارات بسبب عامل السن بحسب الصحيفة، التي قالت أن المدرب ورغم وصوله إلى التاسعة والستين، لكنه يقول بانه لا يزال متعطشا للتحديات الجديدة.

في جانب آخر، تعقد لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات باتحاد الإمارات لكرة القدم أول اجتماع لها اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة غانم الهاجري، لبحث مجموعة من الملفات، على رأسها المدرب الجديد للمنتخب.

بطاقة فنية

الاسم: خافيير كليمنتي

السن: 69 عاماً

أبرز المنتخبات التي درّبها:

• 62 مباراة مع إسبانيا

• 16 مباراة مع صربيا

• 8 مباريات مع الكاميرون

• 14 مباراة مع ليبيا

أبرز الأندية:

• 175 مبارة مع أتليكو بلباو

• 117 مباراة مع إسبانيول

• 37 مباراة مع ريال سوسيداد

• 15 مباراة مع مارسيليا الفرنسي

* الألقاب:

• الدوري الإسباني مرتين

• كأس ملك إسبانيا

• كأس السوبر الإسباني

• أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2014 مع ليبيا

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سنوات درب خلالها الإسباني خافيير كليمنتي «الماتادور» بين 1992 و1998.