مدرب العين: لا يهمني ما يقال عني .. أنا مشغول بأداء فريقي فقط

المصدر: معاذ كمبال- العين

أوضح مدرب فريق العين الكرواتي، إيفان ليكو أنه غير مهتم على الاطلاق بما يقال ويكتب عنه من آراء وأن تركيزه فقط منصب على تحضير لاعبي "الزعيم" للمباريات من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصارات المتتالية.

وتعرض إيفان ليكو لحملة انتقادات من جانب جماهير "الزعيم" عقب التعادل في لقاء النصر 2-2 في الجولة قبل الماضية، ووصلت مطالب الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإقالته من منصبه، لكن بعضاً من الجماهير عادت للإشادة بالمدرب بعد أن حول الفريق خسارته من 0-1 لفوز 4-1 على عجمان في المباراة الماضية.

وقال ليكو في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الظفرة رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول عودة الجماهير مجدداً للإشادة به بعد أن حول الفريق خسارته أمام عجمان إلى فوز: "أنا لست مهتماً بهذه الأمور".

وأضاف المدرب الذي يقضي موسمه الأول مع "الزعيم": أنا مشغول بأداء فريقي فقط، دائماً أنظر إلى تحقيق النتائج، أنا نفس المدرب الذي فاز على الشارقة في الكأس وتعادل أمام النصر 2-2 وفاز على عجمان، لا أنتظر أن يحكم علي أحد، أنا أقوم بعملي هنا".

وتابع الكرواتي حديثه: "المهم هو تحقيق الانتصارات، نحن في فريق العين نفوز معاً ونخسر معاً، الأساس هو اللاعبين، بالنسبة لي فإن دوري هو مساعدة اللاعبين للقيام بأفضل أداء ممكن، أود أن أشكر الجماهير على الدعم الذي تقدمه للاعبين وكذلك مجلس الإدارة".

وأشار المدرب إلى أن على الجميع دعم اللاعبين لأنهم هم من يقومون بالعمل في أرضية الملعب.

وحذر ايفان ليكو لاعبيه من خطورة هجوم الظفرة، وقال في تعليقه على منافسه في مباراة يوم الخميس: "سنواجه فريقاً قوياً على المستوى الهجومي، لديهم خط هجوم قوي به 3 لاعبيه قادرين على تسجيل الأهداف وحسم المباريات".

واختتم: "يجب علينا أن نكون الطرف الأفضل في المباراة حتى نحقق الفوز فيها، بكل تأكيد الهدف في المواجهة واضح وهو المحافظة على الاداء الجيد والاستمرار في تحقيق الانتصارات".