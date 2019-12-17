المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ترشيحات

علمت «الإمارات اليوم» أن رؤساء اللجان في اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم شرعوا في ترشيح أعضاء للجانهم، وفقاً للمواصفات التي حددتها اللجنة الانتقالية، وفي مقدمة هذه اللجان المنتخبات والحكام والمسابقات وأوضاع وانتقالات اللاعبين.

كوستا

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي قدم عرضاً للاعب المغربي مروان دا كوستا، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً بعدما فسخ اللاعب المغربي عقده مع الاتحاد السعودي.

سعادة

عبر بعض من جمهور الفجيرة عن سعادتهم بالنتائج الإيجابية التي يحققها فريق الرديف المشارك في دوري تحت 21 سنة، ووصفوا هذا الفريق بــ«المشروع المميز للمستقبل»، مطالبين بترقية عدد منهم للفريق الأول.