الوحدة يسقط بضربة من «حديد» أمام خورفكان

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

سقط الوحدة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق تيغالي، بواقع هدف في كل شوط وتحديداً في الدقيقتين، 16 و51، بينما سجل للفريق الضيف، البرازيلي رفائيل دودو، (45)، والبديل فهد حديد (81).

ورفع تيغالي رصيده إلى 145 هدفاً سجلها بقميص العنابي في بطولة الدوري، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف، خلف لاعب الوصل الأسبق فهد خميس الذي ما زال يحتفظ بالصدارة برصيد 165 هدفاً.

ولم يتمكن الوحدة من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، ووصل رصيده إلى 11 نقطة، وخورفكان إلى أربع نقاط.

وبعد هجمة تكاد تكون هي الوحيدة المنظمة، نجح تيغالي في أن يضع فريقه في المقدمة، عندما توغل وسط دفاعات خورفكان وسدد كرة في زاوية صعبة على يسار الحارس مسجلاً أول أهداف اللقاء.

وتغيرت معطيات المباراة بعد الهدف، اذ اتجه اللعب ناحية مرمى محمد يوسف، بفضل نشاط الجهة اليمنى للثنائي خليل إبراهيم، ومحمد المنهالي، وكاد تيغالي أن يُضيف الهدف الثاني من ضربة رأس إثر عرضية محكمة من خليل إبراهيم، إلا أن كرته مرت بمحاذاة القائم (24).

وقبل أن يغادر الفريقان إلى غرفة خلع الملابس، وقع حارس الوحدة، الدولي محمد الشامسي، في المحظور، وأبعد كرة بالخطأ لتصل إلى البرازيلي رفائيل دودو، ليودعها داخل المرمى.

وبعدها انطفأت الأنوار في استاد آل نهيان، ثم عادت سريعاً قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن خورفكان أن يصنع لنفسه العديد من الفرص، وأنقذ إحداها الحارس البديل للعنابي راشد علي، من تسديدة باسمارت.

وعاد تيغالي للتألق ومنح فريقه التقدم، بإضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه من ضربة رأس مثالية من خطأ دفاعي في التمركز.

وكان البديل فهد حديد عند الثقة فيه، اذ تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه من تسديدة أرضية خدعت حارس الوحدة واستقرت على يمينه، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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