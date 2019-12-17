الوصل يصدم شباب الأهلي بـ 10 لاعبين

المصدر: أحمد طارق - دبي

انتزع الوصل تعادلاً بطعم الفوز أمام شباب الأهلي بهدف لكل فريق، أمس، على استاد راشد في دبي، في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 20 نقطة، كما وصل رصيد «الإمبراطور» إلى 12 نقطة.

وخاض «الفهود» الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد خميس إسماعيل، ورغم النقص العددي فإن الوصل واصل عروضه القوية في الدوري، ووجه صدمة إلى شباب الأهلي، الذي خسر نقطتين في صراع الصدارة مع الشارقة.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول عشر دقائق، وكان الطرف الأفضل بسبب اعتماد الفريق على التمريرات القصيرة في وسط الملعب، بينما تراجع لاعبو الوصل إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وانطلاقات البرازيلي فابيو ليما، والإكوادوري فيرناندو غايبور، بينما أهدر «فرسان دبي» فرصتين محققتين عندما انفرد المولدوفي لوفانور هنريكي بالمرمى، قبل أن يتدخل البرازيلي لوكاس غالفاو ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية (3)، كما لعب محمد جابر كرة خطرة برأسه مرت بجوار القائم (4). من جهته أهدر غايبور فرصة لا تضيع من أول هجمة وصلاوية قادها غالفاو، الذي مرر كرة جميلة خلف مدافعي شباب الأهلي، وانفرد على أثرها اللاعب الإكوادوري ولكنه سدد الكرة بغرابة بعيدة عن المرمى (7)، بينما رد شباب الأهلي بهجمة منظمة رائعة، بدأها لوفانور ومرر الكرة إلى عبدالله النقبي قبل أن يهيئها إلى أحمد جميل الذي لعب كرة عرضية أكملها البرازيلي ليوناردو دي سوزا في المرمى (17). ورغم الهدف الذي أحرزه دي سوزا إلا أنه لم يكن هناك ردة فعل من جانب «الإمبراطور»، وحافظ شباب الأهلي على سيطرته على وسط الملعب، وكانت أخطر فرصة للوصل من ركلة حرة مباشرة سددها فابيو ليما قوية، وتصدى لها ماجد ناصر ببراعة وأخرجها إلى ركلة ركنية (22)، بينما كاد أحمد خليل يضيف الهدف الثاني من كرة عرضية لعبها لوفانور وسددها «الغزال الأسمر» في دفاع الوصل (31). وتراجع أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكانت الكرات الثابتة مصدر الخطورة، إذ سدد غايبور كرة قوية تصدى لها ماجد ناصر (41)، بينما لعب عبدالله النقبي ركلة ركنية، وحولها لوفانور برأسه فوق العارضة (45). وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوصل، الذي لعب بطريقة هجومية، وأهدر ليما فرصة محققة لـ«الإمبراطور» من كرة لعبها غايبور، وحولها اللاعب البرازيلي برأسه بجوار القائم (48)، قبل أن يتلقى «الفهود» ضربة موجعة بطرد خميس إسماعيل بعد حصوله على الإنذار الثاني لارتكابه مخالفة ضد عبدالله النقبي (51). وأجرى مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بنزول وليد درويش وعلي صالح والبرازيلي ناثان فيليبي بدلاً من فيرناندو غايبور وأحمد علي وخالد سبيل، بينما أجرى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا التبديل الأول لشباب الأهلي بنزول السويسري ديفيد مارياني بدلاً من عيد خميس.

وفي الدقيقة 78 ارتفعت الإثارة بعدما حصل الوصل على ركلة جزاء، بعد استعانة الحكم عمر آل علي بتقنية الفيديو، واحتسابه مخالفة ضد ماجد ناصر، وسدد فابيو ليما قوية في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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