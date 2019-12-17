البخيت: لولا براعة السناني لفزنا بالثلاثة

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

أكد مهاجم اتحاد كلباء، الأردني ياسين البخيت، أن فريقه كان قادراً على الفوز على الظفرة في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن براعة حارس مرمى الظفرة خالد السناني، حرمت فريقه الفوز بثلاثة أهداف، بعد أن تصدى للعديد من الفرص التي لاحت للاعبي اتحاد كباء.

وقال البخيت لـ«الإمارات اليوم»: «كان بمقدورنا الحصول على نقاط المباراة كاملة قياساً على استحواذنا على مجريات المباراة، وعدد الهجمات التي قادها الفريق على مرمى الظفرة، وأستطيع القول إن 90% منها كانت فرصاً محققة، لولا أن الحارس خالد السناني كان في يومه، وقدم مستوى أكثر من بارع، وأهنئه على المستوى الذي ظهر عليه». وأضاف: «بسبب استبسال الحارس السناني ضاعت منا ثلاثة أهداف، ورغم ذلك فإن نقطة التعادل أسعدت الفريق، كونها امتداداً إيجابياً للنتائج السابقة».

وكشف البخيت: «كنت مرشحاً للجلوس على مقاعد الاحتياط، وعدم المشاركة، كوني كنت مريضاً بالحمى، لكني تكلمت مع المدرب خورخي دا سيلفا، وأكدت له قدرتي على المشاركة، لرغبتي في الوقوف مع الفريق في هذه المباراة المهمة».

في المقابل، أكد مدرب الظفرة الصربي رازوفتش، أن نتيجة التعادل أمام اتحاد كلباء تعد جيدة ومهمة، خصوصاً أنها تسبق المباراة المقبلة أمام العين في الجولة العاشرة، وأضاف: «التعادل مع اتحاد كلباء مرضياً بالنسبة لي، وكنت أعلم بقوة وصعوبة المباراة، لذلك وجهت اللاعبين بضرورة الانتباه وغلق المساحات وعدم إتاحة فرص للمنافس لصناعة الهجمات».