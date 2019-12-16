الوحدة يسقط بضربة من "حديد" في فخ التعادل أمام خورفكان

المصدر: سيد مصطفى – أبوظبي

سقط الوحدة في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي جرت بينهما مساء الإثنين، على أرضية استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق تيغالي، بواقع هدف في كل شوط وتحديداً في الدقيقتين، 16 و51، بينما سجل للفريق الضيف، البرازيلي رفائيل دودو، (45)، والبديل فهد حديد ، (81)

ورفع المهاجم الارجنتيني رصيده إلى 145 هدفاً سجلها بقميص العنابي في بطولة الدوري، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف، خلف لاعب الوصل الأسبق فهد خميس الذي ما زال يحتفظ بالصدارة برصيد 165 هدفاً.

ولم يتمكن الوحدة من الحفاظ على عذرية شباكه للمباراة التاسعة على التوالي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، وخورفكان عند أربع نقاط.