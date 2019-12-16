تعرف إلى رؤساء اللجان في اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أن الاجتماع الأول للجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم الذي عقد اليوم الاحد بمقر الاتحاد في دبي تم خلاله توزيع المهام والمناصب بين أعضاء اللجنة بعدما تم انتخابها أخيرا من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، مشيرا الى أنه تمت تسمية عبد الله الجنيبي نائبا لرئيس اللجنة وعلي حمد رئيسا للجنة الحكام.

وقال بن هزام في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع "تمت تسمية كلا من غانم الهاجري رئيسا للجنة الشؤون الفنية والمنتخبات وعلي حمد وعيسى مير نائبين لرئيس اللجنة، فيما تم تعيين هشام الزرعوني رئيسا للجنة المالية أمل بوشلاخ رئيسا للجنة الاتصال والشؤون المجتمعية وحميد الطاير رئيسا للجنة المسابقات وعائشة الطنيجي رئيسا للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وأحمد بن درويش رئيسا للجنة تطوير أندية الدرجة الأولى وخلفان بالهول رئيسا للجنة التسويق والاستثمار.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة الى أنه سيتم تسمية أعضاء اللجنة المختلفة خلال أسبوع، لافتا الى أنه ووفقا لقرار اللجنة الانتقالية في الاتحاد فقد تم تحويل ملف مدرب المنتخب الوطني الى لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات لدراسته واختيار المدرب خلال اسبوع.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحكام علي حمد في تصريحات صحافية أنهم يسعون خلال الفترة القادمة لتحقيق طموحات الشارع الرياضي، مشددا على أن التحكيم أحد العناصر المهمة في المنظومة والعمل على تجاوز الأخطاء والتطوير للأفضل، مشيرا الى أنهم يعدون الشارع الرياضي بأنه يبذلوا قصارى جهدهم في الفترة المقبلة.