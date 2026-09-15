الرئيس السوري المتحدث الرئيس أمام قمة الإعلام العربي 2026

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن مشاركة رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، متحدثاً رئيساً لهذه الدورة، وهي الأكبر في تاريخ الحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، والذي يحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن جلسة حوارية رئيسة أفردتها القمة لفخامته ضمن الافتتاح الرسمي لأول أيام القمة التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.

وتضفي مشاركة الرئيس السوري ثقلاً نوعياً للقمة، التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتّاب والمفكرين، وأبرز صُنّاع المحتوى والمؤثرين والخبراء والأكاديميين المعنيين بقطاع الإعلام من المنطقة والعالم، والذين تجمعهم القمة في دبي لمناقشة مختلف العوامل المؤثرة في مستقبل الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

ويأتي الحوار مع الرئيس الشرع من خلال المحفل الإعلامي الأبرز عربياً، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات عميقة التأثير، وسط تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة.

وقد أعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، عن بالغ ترحيبها بمشاركة فخامة الرئيس أحمد الشرع، مؤكدةً أن هذه المشاركة تمنح القمة بعداً استراتيجياً مهماً، وتؤكد مكانتها كمنصة إقليمية محورية للقاء قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين الحكوميين بالقائمين على قطاع حيوي شديد التلامس مع حياة الناس والتأثير في وعيهم وتشكيل قناعاتهم، وهو قطاع الإعلام.

وقالت: «نتشرف باستضافة الرئيس أحمد الشرع في قمة الإعلام العربي 2026، وهذه المشاركة النوعية بالغة الأهمية بما لها من قيمة كفرصة نموذجية للاستماع إلى آراء وأفكار فخامته حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل سورية وكذلك المنطقة».