الإسباني كوندي ينقذ بني ياس من "الإعصار الحتاوي"

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

قاد المهاجم الاسباني، بيدرو كوندي فريقه بني ياس لتحقيق فوز ثمين على حسابه ضيفه فريق حتا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل كوندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيد الفريق إلى 11 نقطة بينما تجمدت نقاط "الاعصار" عند 8 نقاط.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل السلبي بعد أداء دون المستوى لطرفي المباراة حينما خطف اللاعب الاسباني هدف الفوز لـ"السماوي" بعد أن تلقى تمريرة نموذجية سهيل النوبي على خط منطقة الجزاء سددها أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس درويش بن حبيب الذي أكتفى فقط بمشاهدتها فقط وهي تدخل الشباك.