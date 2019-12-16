«الفار» تُهدي فوزي فرحة غابت 4 مواسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز محمد فوزي أول هدف له مع الجزيرة منذ أربعة مواسم، ليقود فريقه للفوز على الفجيرة بهدف دون رد، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 17 نقطة، بينما واصل «الذئاب» نتائجه السلبية بتلقيه الخسارة السادسة على التوالي وتوقف رصيده عند ست نقاط.

واستفاد فوزي من تقنية الفيديو (الفار) في احتساب الهدف، ليحرز ثاني هدف في تاريخه مع نادي الجزيرة، إذ كان هدفه الأول في مرمى فريقه السابق العين في موسم 2016-2017.

سيطر الجزيرة على وسط الملعب في أول 10 دقائق، بفضل النشاط الكبير من كل من عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك والبرازيلي ماركوس كينو، إذ تراجع الفجيرة للدفاع لعدم دخول مرماه هدف مبكر، بينما هدد «عموري» مرمى الفريق الضيف بتسديدة قوية خرجت إلى ركلة ركنية (9)، كما صنع خلفان مبارك فرصة محققة عندما مرر الكرة إلى علي مبخوت الذي سدد الكرة في يد حارس الفجيرة عبدالله التميمي (14).

من جهته اعتمد «الذئاب» على الهجمات المرتدة، إذ أهدر الفريق فرصة لا تضيع، عندما مرر البرازيلي جوناثان كرة جميلة إلى الليبيري ويليام جيبور وسدد الكرة في المرمى، قبل أن ينقذها مدافع الجزيرة سالم راشد من على خط المرمى لتصل الكرة إلى أحمد موسى الذي سددها في القائم (19).

وفي الدقيقة 27 أحرز محمد فوزي الهدف الأول للجزيرة من كرة عرضية لعبها عمر عبدالرحمن وارتدت من دفاع الفجيرة، وسددها فوزي في المرمى، لكن الحكم أحمد سالم خلفان ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب الجزيرة، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو ويحتسب الهدف لمصلحة صاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني واصل الفجيرة اللعب بطريقة هجومية، إذ تصدى علي خصيف لتسديدة قوية من فهد سبيل (52)، بينما تعددت الكرات العرضية أمام مرمى الجزيرة، والتي كاد من إحداها يحرز ويليام جيبور الهدف الأول لكنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة التي مرت من أمام المرمى (55).

الجمهور

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التبديلات

الجزيرة:

عامر عبدالرحمن وعبدالله

رمضان، بدلاً من ثولاني سيريرو

وماركوس كينو.

الفجيرة:

أحمد سليمان وحميد أحمد

وسالم سيف، بدلاً من كوني

وأحمد موسى وبلال عبدالله.

أفضل لاعب

لاعب الجزيرة محمد فوزي.

أقل من التوقعات

لاعب الفجيرة ويليام جيبور.

البطاقات

الجزيرة:

لا يوجد.

الفجيرة:

عبدالله النوبي.