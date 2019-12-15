المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ألكسندر

ذكرت صحيفة «فولك بلاديت» السويدية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي تقدم بعرض لنادي كالمار السويدي، للتعاقد مع الدنماركي ألكسندر جاكوبسن خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن نادي كالمار لا يمانع رحيل اللاعب المصري الأصل.

خشونة

كشف لاعب في أحد أندية الدرجة الأولى أن خشونة مدافع الفريق المنافس وتعرضه للضرب خلال المباراة الأخيرة، أجبراه على تسديد الكرة من مسافة بعيدة خشية التعرض للإصابة، مؤكداً أن ما حدث كان أمام حكم المباراة.

عقد

أكد لاعب يلعب في دوري الدرجة الثانية أنه وقع على عقد رسمي للعب بالمجان، وأنه لا يتلقى أي عوائد مالية، مؤكداً أنه اضطر للموافقة على هذا العقد للحفاظ على لياقته البدنية، انتظاراً للحصول على عرض آخر في الانتقالات الشتوية.