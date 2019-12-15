شباب الأهلي يدشن دوري السلة أمام العين

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن فريق شباب الأهلي، اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في دوري السلة، حين يحل الساعة السابعة مساء ضيفاً على العين في الجولة الافتتاحية من النسخة الـ43 للبطولة، التي تشهد أيضاً في التوقيت ذاته حلول النصر الوصيف ضيفاً على الجزيرة، ولقاء صاحب الضيافة الوصل مع الوحدة.

وتستكمل الجولة، مساء غد، بإقامة مباراتين حين يحل في الأولى الشارقة ضيفاً على بني ياس، على أن تستضيف صالة المعمورة لقاء الظفرة والبطائح.

ويسعى شباب الأهلي المهيمن على ألقاب الدوري منذ موسم 2008-2009، إلى تغيير الصورة التي بدا عليها الفريق في افتتاح الموسم المحلي، بعد أن أنهى كأس نائب رئيس الدولة التي أسدل الستار عنها، الثلاثاء الماضي، في المركز السابع، خصوصاً أن مهمة الفرسان في افتتاحية الدوري تبدو سهلة نسبياً بلقاء العين، في ظل فارق الخبرات الذي يصبّ في مصلحة شباب الأهلي. بدوره يسعى النصر، المنتشي قبل أيام، بفوزه بكأس نائب رئيس الدولة، إلى تأكيد أحقيته باللقب، واستهلال الدوري أمام الجزيرة بالصورة المثلى، في ظل تطلعات مشروعة للعميد إلى تحقيق إنجاز لايزال عصياً على خزائنه، والفوز بلقب بطولة الدوري عقب خسارته في نهائي النسخة الماضية في الثواني الأخيرة أمام شباب الأهلي، مارس الماضي، بفارق خمس نقاط وبنتيجة 88-83.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الجزيرة إلى خلق أولى مفاجآت البطولة، واستثمار عاملَي الأرض والجمهور نحو رد اعتبار خسارته أمام النصر، في تمهيدي الكأس في مباراة خسرها فخر أبوظبي بفارق 12 نقطة وبنتيجة 87-99.