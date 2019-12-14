دبا الحصن يحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز دبا الحصن على مضيفه الحمرية بهدف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجله اللاعب عبدالله سالم في الدقيقة الخامسة، لينفرد دبا الحصن بالصدارة برصيد 14 نقطة.

وفِي الجولة نفسها، أوقف الذيد سلسلة انتصارات ضيفه البطائح، وفاز عليه 2-1، وسجل للفائز محمد المربوعي (هدفين)، وللبطائح البرازيلي ميديريوس. وعلى الرغم من الخسارة بقي البطائح وصيفاً (11 نقطة)، بانتظار استكمال مباريات الجولة الحالية، والذيد (7 نقاط).

وفي مباراة ثالثة، حقق العربي انتصاره الأول في الموسم الحالي، بعد فوزه على التعاون 3-1، حيث سجل للعربي البرازيلي ألكسندر بيرنارديتس، والبرازيلي ويتز، وللتعاون العاجي كوفي ميشاس.

من جهة أخرى، تستكمل منافسات الجولة الحالية بإقامة مباراتين عند الساعة 16:40، فيلتقي الإمارات دبا الفجيرة، والعروبة مصفوت.