ليما يقود الوصل للفوز على الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز الوصل على الفجيرة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد زعبيل بنادي الوصل بختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، أحرز أهداف الوصل، البرازيلي فابيو ليما، هدفين (58-79)، وأحمد علي في الدقيقة 67، بينما أحرز للفجيرة، البرازيلي غابريل في الدقيقة 74، وأحمد صقر في الدقيقة 92، ليواصل الوصل نتائجه الإيجابية ببطولة الدوري ويصل إلى النقطة 11، بينما بقى رصيد الفجيرة عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

ونجح الوصل في حسم نتيجة المباراة بالشوط الثاني بإحراز ثلاثية حسمت نتيجة المباراة بعد شوط أول كان متوسط المستوى الفني متوسط، وواصل لاعب الوصل، البرازيلي ليما، مشواره التهديفي في البطولة بعد أن أحرز هدفين ليؤكد أنه عاد إلى مستواه المعروف عنه من قبل، كواحد من أفضل الهدافين في بطولة الدوري، حيث أفتتح التسجيل لفريقه وشكل تواجده الهجومي إزعاج مستمر لدفاع الفجيرة، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بنتيجة 3-2.