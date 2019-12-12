منصور بن محمد: مونديال «إكس كات» يحمل بصمة إماراتية خالصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي اليوم انطلاق منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الختامية لبطولة العالم 2019. وتدشن التجارب الرسمية الحدث الذي يُقام في الموقع الجديد في شاطئ جميرا 3 خلف مركز صن سيت مول على مياه الخليج العربي، وبين أجمل الواجهات البحرية في المنطقة بين جزر العالم وشاطئ جميرا الدافئة.

ورحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالفرق والمتسابقين واللجان الدولية المشاركة في تنظيم الحدث العالمي الكبير.

وقال سموه في تصريح صحافي: «يسعدنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونحن نودّع (عام التسامح 2019) أن نستضيف حدثاً عالمياً بحجم مونديال الزوارق السريعة (إكس كات)، الذي يحمل بصمة إماراتية خالصة».

وأكد سموه: «الحدث يُعد اليوم إحدى أهم البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، حيث يعد تجمع الفرق والمشاركين صورة من صور التسامح الذي ترسخ له الإمارات، خصوصاً أن المنافسات تجمع 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أبطالنا».

وأكد سمو رئيس نادي دبي، أن الإمارات وضعت اللبنة الأولى لتطوير هذه البطولة لتضع بذلك بصمة بارزة تحولت بعدها من بطولة محلية ثم إقليمية لتصبح حدثاً عالمياً.

وتمنّى التوفيق لسفراء رياضة الإمارات في الفرق والزوارق المشاركة (شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 وفيكتوري 33).

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الرسمية للفرق والزوارق المشاركة على فترتين اليوم، تنطلق الأولى الساعة الـ11 صباحاً، وتبدأ الثانية الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وإلى جانب أبطال الإمارات، تضم قائمة المشاركين أيضاً ماريتيمو 12 (أستراليا) وترابل تو 10 (ايطاليا -استراليا) واتش بي أي 96 (ايطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا) ورهيب 17 (الكويت) ودي متري 20 (ايطاليا) وفيدكس 22 (ايطاليا) وكونسول بروكيرس (ايطاليا).

من جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي دبي، محمد عبدالله حارب، إن الجمهور مدعو لمتابعة الحدث الكبير والاستمتاع بأجواء التنافس ووجود الزوارق المشاركة قربهم للمرة الأولى، وكذلك التعرف على أحدث المنتجات في مجال الرياضات البحرية والترفيه عبر المعرض المصاحب، ومشاهدة احدث سيارات شرطة دبي الفارهة، وكذلك أحدث موديلات شركة أودي العالمية.

وأضاف في تصريح صحافي: «بإمكان الجمهور متابعة المنافسات بالقرب من مسار السباق والاستمتاع بالتشويق، خصوصاً أن المنافسات ستشهد إثارة متناهية نظراً لأن أمر البطولة العالمية لم يحسم بعد، وهنالك صراع ساخن بين 4 زوارق تحتل المراكز من الأول وحتى الرابع في لائحة الترتيب العام، منها ثلاثة زوارق إماراتية إضافة إلى زورق استراليا، ما يزيد من الإثارة على مدار السباقين الأول والثاني غداً وبعد غدٍ.

• يشارك في الحدث مجموعة من الزوارق الإماراتية هي: زورق شرطة دبي 3، و«أبوظبي 4»، و«أبوظبي 5» و«فيكتوري 33».