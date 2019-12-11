تسجيل مجاني لفئة أصحاب الهمم والطالبات في «ترايثلون السيدات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لـ«ترايثلون دبي للسيدات» اجتماعاً، أول من أمس، بمقر نادي دبي للسيدات، بحث آخر الاستعدادات لتنظيم الحدث الجمعة المقبلة. ترأست الاجتماع لمياء عبدالعزيز خان، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ورئيسة اللجنة المنظمة ومديرة نادي دبي للسيدات.

وكشفت لمياء خان، في تصريح صحافي، أنه تم تمديد تسجيل المشاركات في «ترايثلون السيدات»، ومشاركة مجانية لفئة أصحاب الهمم بمناسبة عام التسامح، بجانب طالبات الجامعات من الجنسيات كافة.

وأكدت لمياء خان أن كل مؤسسة ستشارك في تنظيم الحدث، استعرضت دورها في تأمين السباق، وتوفير كل سبل السلامة للمتسابقات، من ذلك هيئة طرق دبي والدفاع المدني وبقية المؤسسات الأخرى. وتم في الاجتماع استعراض مسار السباق، الذي يشتمل على السباحة والجري والدراجات الهوائية، كما تم التشديد على توفير الخصوصية الكاملة للسيدات أثناء المنافسات. وكشفت لمياء خان أنه تم تمديد فترة التسجيل حتى 11 الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النساء للمشاركة في الحدث.