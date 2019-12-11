النصر يهزم الظفرة ويتوج بطلاً لكأس السلة للمرة الخامسة

المصدر: جوني جبور - دبي

أحرز فريق النصر، أمس، لقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز على الظفرة بفارق 20 نقطة، وبنتيجة «77-57»، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الوصل في دبي. وشهد اليوم الختامي حسم الشارقة المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد تخطي الوصل بـ«100-90» على صالة النصر.

وبانتصاره هذا، نجح النصر في الحفاظ على لقبه الذي أحرزه العام الماضي، كما بات يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة.

وبعد انتهاء المباراة الختامية، قام رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، ورئيس شركة نادي النصر، عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، حمد خميس المنصوري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة وأعضاء الناديين بتتويج الفائزين.

وانطلقت المباراة بقوة، وسيطر التعادل حتى الدقيقة التاسعة للفترة الأولى بنتيجة «14-14»، قبل أن يتمكن النصر، ومن خلال الاعتماد على الدفاع الضاغط والهجمات السريعة في الابتعاد بالنتيجة، وإنهاء الربع الأول متقدماً بفارق ست نقاط «22-16». وواصل العميد في الفترة الثانية الاعتماد على الأسلوب ذاته، لينهي الشوط الأول بفارق ثماني نقاط «36-28»، ثم نال الأفضلية في الربع الثاني «14-12».

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود النصر بسط أفضليته، مستفيداً من فارق الخبرات، خصوصاً الدوليين حسين علي وصالح سلطان والأميركي كارلتون فاير، ما أتاح للعميد توسيع الفارق تدريجياً وحسم انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثالث والرابع بواقع «20-16، و21-13».