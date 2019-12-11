4 ميداليات إماراتية في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

توج منتخب الإمارات للقوة البدنية بأربع ميداليات، خلال مشاركته في بطولة آسيا، التي اختتمت أمس بكازاخستان، وذلك من خلال ميدالية ذهبية لفيصل الزعابي لفئة وزن 93 كلغ، وكذلك فضية منصور المرزوقي لوزن 74 كلغ.

في المقابل، توج علي يعقوب المازمي بالميدالية الفضية لوزن 93 كلغ، وميدالية فضية لراشد جمال لوتاه. يذكر أن البعثة ضمت، أيضاً، اللاعب محمد الحميدي وعلي الحاي والحكم إبراهيم آل علي.

وفي جانب آخر، منح الاتحاد الآسيوي نجم المنتخب فيصل الزعابي شهادة الاعتراف بتحطيم الرقم القياسي على مستوى فئته، خلال المشاركة في البطولة القارية السابقة بمنغوليا، وذلك بالتزامن مع حفل تكريم أصحاب الإنجازات.