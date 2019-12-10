الشامسي سيبتعد عن الرياضة بعد الاستقالة من نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة المستقيل، اللواء سالم عبيد الشامسي، ما يتردد بأن استقالته من منصبه مرتبط بشغله منصباً في اتحاد كرة القدم، مؤكداً ابتعاده عن المناصب الرياضية بشكل عام.

وكان قد تردد في الأوساط الرياضية أن استقالة الشامسي من منصبه جاءت على خلفية ترشيحه لتولي منصب مرموق في اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، في أعقاب استقالة مجلس اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطة.

وحقق نادي الشارقة الرياضي خلال الفترة التي تولى فيها عبيد سالم الشامسي رئاسة مجلس الإدارة في 2017 إنجازات كبيرة لم يحققها النادي طوال سنوات عديدة، أبرزها عودة فريق كرة القدم لمنصات التتويج مجدداً بحصوله على لقب دوري الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي، بجانب حصول فريق كرة اليد على الميدالية البرونزية في آسيا لموسمين على التوالي، وكذلك تتويج فريق كرة السلة بطلاً للأندية الخليجية لموسمين على التوالي أيضاً، محققاً رقماً قياسياً من حيث عدد الانتصارات.