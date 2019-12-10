المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يوفانوفيتش

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، تلقى عرضاً لتدريب أحد أندية دوري الخليج العربي. يذكر أن مدرب النصر السابق، حضر مباراة شباب الأهلي والوصل في كأس الخليج العربي.

حساب

دشن مهاجم فريق العين، جمال معروف، حضوره في «تويتر» من أجل التواصل مع جماهير «الزعيم»، ونشر أول تغريدة أكد خلالها أنه قرر إنشاء حساب سيكون الوحيد، وأن أي حساب آخر لا يمثله.

قرض

مسؤول في العلاقات العامة لأحد الأندية تلقى اتصالاً من موظف بنك يستفسر فيه عن مكان لاعب احترف في النادي منذ ست سنوات، مدين بقرض مالي، ولم يقم بسداده منذ تلك فترة.