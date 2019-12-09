محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان البحرين بلقب «خليجي 24»

المصدر: أحمد طارق - دبي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدولة البحرين، فوز المنتخب الأول لكرة القدم بلقب خليجي 24، بعد فوز «الأحمر» على السعودية في المباراة النهائية، أمس، بهدف دون رد.

ونشر سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «ليلة كروية بحرينية.. ألف مبروك للبحرين ملكاً وشعباً وفريقاً متألقاً.. تستاهلون الفرحة والكاس.. وهاردلك المنتخب السعودي الشقيق.. مباراة بروح رياضية.. وروح خليجية.. مبروك للجميع».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دولة البحرين بالإنجاز، وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها بكأس الخليج، مباراة جميلة وروح رياضية عالية وأداء متميز جمع المنتخبين الشقيقين البحريني والسعودي».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، دولة البحرين بالإنجاز الذي حققه «الأحمر» بالفوز بلقب كأس الخليج الـ24 للمرة الأولى في تاريخه، ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «نبارك لأشقائنا في مملكة البحرين حصدهم للقب خليجي 24 عن جدارة واستحقاق.. ونشيد بالأداء المشرف للمنتخب السعودي الشقيق».

وأحرز لاعب منتخب البحرين، محمد سعد الرميحي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.