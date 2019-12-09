الظاهري: لولا سوء الحظ لحضر عجمان في منطقة المنافسة بالدوري

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الظاهري، أن «البرتقالي» استفاد من فترة توقف دوري الخليج العربي، وأعاد ترتيب أوضاعه، وبحث الجوانب التي تسببت في اهتزاز نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لولا الإصابات وسوء الحظ الذي عاناه الفريق لكان عجمان في منطقة المنافسة بالدوري، بعد البداية القوية وحصده سبع نقاط في أول ثلاث مباريات، حيث كنا نتقدم ثم نخسر أو نتعادل، كما حدث في مباريات الظفرة والوحدة وخورفكان، رغم أننا كنا الأفضل».

وأضاف: «راضون عن ترتيبنا في الدوري (المركز السابع بثماني نقاط) والمستوى الذي نقدمه، ونطمح دائماً للأفضل، وحالياً الفريق سيعود إلى الدوري بالقوة نفسها التي بدأ فيها الموسم، إذ نجح المدرب أيمن الرمادي في استغلال فترة التوقف، بإقامة معسكرين تخللهما لقاء الوصل الأخير في كأس الخليج العربي، ومباراتان وديتان أظهرتا مدى جاهزية الفريق بصورة كبيرة، ونحن كإدارة راضون عنها تماماً».

وعن مستوى اللاعبين الأجانب، وعدم اقتناع الكثيرين بمستواهم حتى الآن، قال الظاهري: «أختلف مع من روّجوا لذلك، إذ إن الغاني وليم أوسلو كان ينافس على لقب هداف الدوري، والبرازيلي فاندر فييرا، يقدم مستويات تلقى دائماً الإشادة من المحللين في استوديوهات التحليل، وحتى الغامبي أبوبكر تراولي، استطاع أن يفرض وجوده، رغم أنه قدم إلى البرتقالي بعد انطلاق الموسم».

وأوضح: «حتى المالي تونغو دومبيا قبل إصابته كان من الركائز الأساسية في صفوف البرتقالي، ويُبنى عليه جزء كبير من طريقة لعب المدرب، ولولا تلك الإصابة لما كنا قد فكرنا في التغيير، أو التعاقد مع العاجي سيباستيان سياني، لأننا على ثقة بأننا اخترنا أفضل مجموعة من اللاعبين المحترفين، تستطيع أن تخدم عجمان هذا الموسم».

وأوضح: «من خلال متابعتنا اليومية لتجهيزات الفريق لمباراة الغد ضد اتحاد كلباء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، يمكننا القول إن الفريق واللاعبين عاقدو العزم على العودة للانتصارات، للحفاظ على وجود البرتقالي في المناطق الآمنة، التي علينا أن نُثبت أنفسنا فيها، قبل التفكير في مركز متقدم، فأهدافنا واضحة للجميع، بالبقاء في دوري الخليج العربي كخطوة أولى قبل التفكير في أي شيء آخر».

وعن التعاقد مع سياني، قال عضو مجلس إدارة نادي عجمان: «سياني كان أحد خيارات عجمان في الانتقالات الصيفية، ولكننا توقفنا بعد أن تم اختياره ضمن تشكيلة الجزيرة التي غادرت للمعسكر الخارجي بداية الموسم، فاعتقدنا أنه مستمر مع فريقه، وبعد أن خرج من حسابات الجزيرة وأصيب دومبيا، كان سياني أحد الخيارات التي فكرنا فيها مباشرة، وفي الحقيقة إن المفاوضات بيننا لم تأخذ وقتاً كبيراً، لأن اللاعب كانت لديه الرغبة في مواصلة تجربته بالدوري، وقد وجدنا أنه خيار أكثر من ممتاز، نظراً لخبرته الكبيرة كلاعب دولي خاض مباريات عدة مع منتخب بلاده، كما كانت له تجارب ناجحة في أوروبا».

وأوضح: «فضلنا أن يكون التعاقد مع اللاعب لمدة ستة أشهر، ووضع بند في عقده يتيح تجديد العقد لموسم آخر، لقد راعينا مسألة أننا مرتبطون بعقد ممتد لموسم آخر مع دومبيا، وفي نهاية الدوري سنرى ما يجب علينا القيام به لمصلحة نادي عجمان».