اللقيطي يتأهل إلى بطولة العالم للترايثلون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل لاعب الترايثلون الإماراتي، عبدالله اللقيطي، للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي، التي ستقام في نيوزيلندا، نوفمبر المقبل.

وجاء تأهل اللقيطي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة الرجل الحديدي للشرق الأوسط، أول من أمس، في البحرين، متفوقاً على ما يقارب 500 لاعب ولاعبة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأهدى اللقيطي الإنجاز للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات ومتابعي الرياضات المركبة (ترايثلون- دواثلون- أكواثلون- الرجل الحديدي)، معبراً عن سعادته لكون الإنجاز تزامن واحتفالات الدولة باليوم الوطني 48، والفرحة التي يعيشها أبناء الإمارات، وتقدم بالشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعمها المستمر لممارسي هذه الرياضة، ولجمعية الإمارات للترايثلون على وجودهم ودعمهم له خلال البطولة، مؤكداً انه سيستعد لبطولة العالم بأفضل صورة ممكنة بدعم من جمعية الإمارات للترايثلون.

بدورها أثنت جمعية الإمارات للترايثلون، في بيان لها على الدعم والرعاية التي أولتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجميع لاعبي الترايثلون، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد الحاج، إنه يشعر بالفخر للتعاون البناء الذي مهد للاعب اللقيطي الوصول لنهائيات أقوى البطولات.

يذكر أن اللاعب عبدالله اللقيطي أنهى السباق بزمن أربع ساعات و12 دقيقة، وبلغت مراحل سباق السباحة مسافة 1900 متر، وقيادة الدراجة لمسافة 90 كلم، والجري لمسافة 21 كلم.