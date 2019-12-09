انتخاب طارق بن خادم نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للإعاقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت في الشارقة، أمس، جلسات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العالمي للإعاقة، التي تختتم، اليوم، بفندق الشيراتون الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، ورئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، ماتين سينتورك، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق بن خادم.

وشهدت الجلسة الأولى انتخاب نائب رئيس الاتحاد العالمي للإعاقة، ليفوز بها الدكتور طارق بن خادم، بحصوله على أعلى الأصوات.

الجدير بالذكر أن إمارة الشارقة تم اختيارها، أخيراً، لتكون المقر الثاني للاتحاد العالمي للإعاقة.