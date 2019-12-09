الدوري يعود بجولة المواجهات الصعبة بعد توقف 32 يوماً

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

تعود الحياة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد توقف دام 32 يوماً، وتدخل الأندية الجولة الثامنة بمواجهات صعبة في اليومين المقبلين، إذ يلتقي غداً اتحاد كلباء مع عجمان، والشارقة مع بني ياس، وخورفكان مع الظفرة، وتستكمل الجولة بعد غدٍ بلقاءات من العيار الثقيل تجمع العين مع النصر، حتا مع الجزيرة، شباب الأهلي مع الوحدة، والوصل مع الفجيرة.

وكان الدوري توقف لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبطولة «خليجي 24»، في وقت خاضت الأندية مبارياتها في كأس الخليج العربي التي كانت بمثابة استعداد لاستئناف الدوري.

وتتصدر مباريات الجولة الثامنة قمة العين «الثالث 14 نقطة» والنصر «الرابع 13 نقطة»، وسيتقابلان بعد شهر في نصف نهائي كأس الخليج العربي عقب صعود الفريقين إلى المربع الذهبي، وتعتبر المباراة اختباراً صعباً لمدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، الذي لم يخسر مع العميد حتى الآن، إذ نجح في تحقيق أربعة انتصارات متتالية مع الفريق أعادته إلى الطريق الصــــــــــــحيح، ومــــــــربع الكـــــبـــــــــار.

وتبرز أيضاً، مباراة شباب الأهلي «الوصيف 16 نقطة»، وضيفه الوحدة «السادس 10 نقاط» التي تعد بمستوى فني عالٍ، وستكون المباراة صعبة على الضيوف، خصوصاً بعد الحالة النفسية للفريق بخروجه من الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي على يد جاره الجزيرة برباعية نظيفة، وسيسعى الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية، خصوصاً أن أي نتيجة سلبية جديدة ستؤثر أكثر في مشوار الفريق الذي خسر 11 نقطة حتى الآن، أما شباب الأهلي فيبدو بحالة ممتازة بعد الفوز الكاسح على الوصل 5-1.

وسيخوض الشارقة «المتصدر 19 نقطة» مباراة صعبة نسبياً أمام بني ياس المعروف عنه دائماً بعرقلة الفرق المتصدرة وتقديم نتائج إيجابية أمامها، وفوز الشارقة سيحفز الفريق على مواصلة صدارته المنفردة، أما بني ياس فيقبع في المركز العاشر وبرصيد سبع نقاط، أي أنه قريب من مراكز الهبوط وخسارة جديدة ستضع الفريق في موقف صعب.

أما الجزيرة «الخامس 11 نقطة» فيحلّ ضيفاً على حتا «التاسع 8 نقاط». وفي مواجهات متكافئة يتقابل اتحاد كلباء مع عجمان، وخورفكان مع الفجيرة في مباريات تبحث فيها الفرق عن الفوز نظراً لتقارب النقاط والترتيب، كما يستضيف الوصل فريق الفجيرة، ويسعى إلى الفوز وتخطي الخروج الصعب من بطولة كأس الخليج العربي بخماسية أمام شباب الأهلي.

مباريات الجولة الـ 8

الثلاثاء 10-12-2019

اتحاد كلباء - عجمان

الشارقة - بني ياس

خورفكان - الظفرة

الأربعاء 11-12-2019

العين - النصر

حتا - الجزيرة

شباب الأهلي - الوحدة

الوصل - الفجيرة