المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر مدرب خورفكان الصربي غوران توفيغدزيتش عن ثقته العالية بأن فريقه سيحقق نتيجة الفوز في المباراة التي ستجمع فريقه امام الظفرة عصر الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، مبينا في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم، بأن اداء الفريق تطور خلال الفترة الماضية وقد كشف عن ذلك في كأس الخليج العربي والتي تعادل بها امام شباب الاهلي بدون اهداف وفاز على العين (4-2)، ويتطلع الى ترجمة ذلك في المباراة امام الظفرة.

وقال المدرب غوران: ثقتي بلاعبي خورفكان تنامت ونتطلع للفوز على الظفرة، موضحا: كشفت اخر مباراتين للفريق امام شباب الاهلي والعين عن تنامي الثقة العالية للاعبين، اضافة الى تحسن الحالة التكتيكية للفريق، واصبحنا جاهزين للمباراة امام الظفرة ومتفائل لتحقيق النتيجة الايجابية، مع علمي ان الظفرة فريق قوي ويطمح دائما الى تحقيق نتائج ايجابية، لكن ثقتي عالية بلاعبي فريقي على تحقيق افضل نتيجة.

يذكر ان خورفكان في المركز الاخير برصيد (3) نقاط، ولم يحقق اي انتصار لحد الان.