محمد بن راشد يعتمد مبادرة وطنية للتسامح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد مبادرة وطنية للتسامح تهدف إلى مواءمة سياسات الدولة وبيئة العمل وكل الإجراءات مع كون الامارات حاضنة عالمية للتسامح، وذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «كلفنا عبدالرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة.. واعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «خرّجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.