قرقاش: استضافة أبوظبي للمفاوضات الأميركية الروسية الأوكرانية تجسّد مكانة الإمارات ودورها في تعزيز الحوار

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن استضافة أبوظبي للمفاوضات الأميركية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استضافة أبوظبي للمفاوضات الأميركية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر".

وأضاف قائلا: "نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهّد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة".

وتابع قرقاش: "قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي".