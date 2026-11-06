استنفار أمني في سماء أوروبا.. إنذارات بوجود قنابل تستهدف 34 رحلة جوية في 8 دول

عاشت القارة الأوروبية ساعات من التوتر الأمني والارتباك الجوي، أمس واليوم، إثر موجة تهديدات منسقة بوجود متفجرات استهدفت ما يقرب من 34 رحلة طيران مدنية وعدداً من المطارات الدولية الكبرى في ثماني دول، ما استدعى استنفاراً عسكرياً واعتراضاً جوياً بالمقاتلات وتفتيشاً دقيقاً للركاب والطائرات. توزعت البلاغات على مسارات حيوية شملت كلاً من فرنسا، وإيطاليا، والنمسا، وبلجيكا، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، والتشيك، إلى جانب تهديدات وُجهت لمطاري هيثرو في لندن وبرمنغهام في بريطانيا.