الظفرة يسعى لصناعة التاريخ أمام الوصل في كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

يسعى فريق الظفرة لتحقيق إنجاز تاريخي، اليوم، حين يواجه الوصل في نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة. ويأمل الظفرة أن يبلغ النهائي لأول مرة في تاريخه، خلال المواجهة التي تقام الساعة السابعة مساء على صالة بني ياس، في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي.

ويشهد الدور، كذلك لقاء حامل اللقب النصر مع الشارقة، في مباراة تجمعهما على صالة نادي شباب الأهلي في دبي.

ونجحت الفرق الأربعة في حجز موقعها في نصف النهائي، بتخطيها الخميس الماضي، عقبة ربع النهائي، حيث فاز الظفرة على البطائح 95-81، وتخطى النصر حاجز الـ100 نقطة، بفوزه على بني ياس 103-70.

وتكرر الأمر ذاته بنجاح الوصل في إقصاء شباب الأهلي بفوز الإمبراطور بنتيجة 101-89، قبل أن يكمل الشارقة مربع الذهب بفوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 92-65.

ويقف الظفرة على أعتاب إنجازٍ غير مسبوق، منذ انضمام الفريق رسمياً إلى مسابقات هذه الفئة في الموسم الماضي 2018-2019، لكن رغبته تصطدم بقوة فريق الوصل، الساعي للعودة إلى المباريات النهائية واستعادة هيبة الإمبراطور، على صعيد حصد الألقاب منذ تتويجه في أبريل 2018 بلقبه الأخير وفوزه بالكأس.

وعلى الجانب الآخر، يمثل لقاء النصر والشارقة بمثابة النهائي المبكر، إذ يسعى العميد للحفاظ على لقبه، وتعويض خسارته أكتوبر الماضي لنهائي كأس الاتحاد، بخسارته أمام شباب الأهلي 88-90، فيما يطلب الشارقة تأكيد هوية الملك المتوج بلقب خليجي السلة للنسختين الأخيرتين.

الشارقة يواجه حامل اللقب النصر في لقاء صعب ضمن دور الـ4.