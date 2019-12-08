الجرمن: أجّلنا إعلان صفقة سياني مراعاة لمشاعر دومبيا

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، التعاقد مع المدافع الكاميروني، سيباستيان سياني، حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف الجرمن، خلال مؤتمر صحافي عُقد أول من أمس، في مقر نادي عجمان، لتقديم اللاعب، بحضور المشرف العام على الفريق، عبدالله الشحي، عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة، مكتفياً بتأكيد أن النادي وضع بنداً في عقد اللاعب يمنح البرتقالي أولية تجديد العقد لموسم أخر.

وسيحل سياني بديلاً للاعب المالي حامد دومبيا، الذي تم استبعاده من قائمة البرتقالي بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي ضد الظفرة، وسيغيب بسببها حتى نهاية الموسم.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن اللاعب الكاميروني يعد خياراً أكثر من ممتاز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدما ضربت الإصابة حامد دومبيا، مشدداً على أن ناديه لم يكن ينوى إجراء أي تغييرات على اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم في بداية الموسم، لولا الإصابة التي حلت باللاعب المالي، وأجبرته على الغياب حتى نهاية الموسم.

وقال الجرمن إن «عجمان توصل لكل تفاصيل العقد مع سياني، قبل شهر من الآن، لكن لم يتم الإعلان عن التعاقد مراعاة لمشاعر اللاعب دومبيا، خصوصاً أنه كان متأثراً بالإصابة الكبيرة التي حلت به، واخترنا التوقيت المناسب لجميع الأطراف للكشف عن الصفقة الجديدة.

وأضاف: «إدارة النادي، بعد التشاور مع المدرب المصري أيمن الرمادي، كانت حريصة على إتمام صفقة بديل دومبيا، في وقت مبكر من فتح باب الانتقالات الشتوية، مطلع يناير المقبل، حتى يتسنى للاعب الجديد أن يتدرب مع الفريق قبل وقت كافٍ، لينسجم سريعاً مع بقية اللاعبين».

وشدد على أن سياني كان أحد أهم خيارات البرتقالي في فترة الانتقالات الصيفية، لكنهم صرفوا النظر عنه بعدما سافر مع الجزيرة لمعسكره الخارجي، قبل أن يتم استبعاده من قبل «فخر أبوظبي»، لذلك قرروا التفاوض معه مباشرة بعد إصابة دومبيا.

من جانبه، أعرب سيباستيان سياني عن سعادته بالانتقال لنادي عجمان، مشدداً على أن الحفاوة التي حظي بها من جانب الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، جعلته يشعر بأنه يوجد في النادي منذ فترة طويلة.

وقال: «الفترة التي قضيتها مع نادي الجزيرة أكسبتني خبرة كبيرة في الدوري الإماراتي، وأعرف عن قرب جميع الفرق بما فيها عجمان، الذي بدأ الموسم الحالي بصورة جيدة، لكن النتائج تراجعت بعض الشيء في المباريات الأخيرة».

وأضاف: «جئت إلى عجمان وأعرف ما يجب علي أن أقوم به، أنا هنا لمساعدة الفريق على تقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج طيبة».

وسبق للاعب (33 عاماً) تمثيل منتخب الكاميرون في 28 مباراة دولية، وأسهم بدور بارز في تتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017.

عجمان توصل لكل تفاصيل العقد مع سياني قبل شهر.