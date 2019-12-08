المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

قمصان

استغرب عدد من المشجعين في مباراة شباب الأهلي مع الوصل، أول من أمس، ارتداء طاقم الحكام، وحارس شباب الأهلي ماجد ناصر، ومدرب الوصل ريجيكامب، قمصاناً ألوانها متشابهة، بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.

استهجان

تعرض مهاجم العين، جمال معروف، لصافرات استهجان من قبل جماهير الشارقة، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، بسبب تصريحاته الأخيرة، ما استدعى من مدربه استبداله، لكن معروف قام عقب اللقاء بمصافحة زملائه السابقين.

استقالات

استغرب متابعون توالي استقالات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد استقالة رئيسه مروان بن غليطة، وبقرارات فردية، حيث كان من المفترض تقديم استقالة جماعية، مؤكدين أن ذلك يعكس حالة عدم الانسجام التي كان يعيشها المجلس.