"فرسان دبي" يواجه الجزيرة في نصف نهائي "الكأس"

المصدر: أحمد طارق-دبي

تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد راشد في شباب الأهلي، ليصعد "فرسان دبي" لمواجهة الجزيرة على الملعب نفسه، بعدما تألق البرازيلي ليوناردو دي سوزا وأحرز هدفاً رائعاً كان نقطة التحول في المباراة من ركلة حرة مباشرة حسمت اللقاء لمصلحة شباب الأهلي.

قدم الفريقين مباراة قوية، إذ جاء الشوط الأول مثيراً، وكاد اللاعب الشاب حارب سهيل أن يحرز الهدف الأول لمصلحة شباب الأهلي بعد مرور دقيقتين، عندما لعب أحمد عبدالله كرة عرضية، ولكن سهيل سدد الكرة بجوار القائم، بينما رد الإكوادوري فيرناندو غايبور بهجمة خطرة لمصلحة الوصل، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ماجد ناصر (11).

وارتفعت الإثارة بعد مرور 15 دقيقة، عندما أهدر حارب سهيل فرصة أخرى محققة من كرة مررها البرازيلي ليوناردو دي سوزا وانفرد سهيل بالمرمى وسدد الكرة ولكن حارس الوصل حميد عبدالله تألق وأبعد الكرة، قبل أن يحرز محمد مرزوق الهدف الأول لـ "فرسان دبي" من كرة لعبها المولدوفي لوفانور هنريكي، وأكملها مرزوق برأسه في المرمى (19).

ونشط الوصل بعد الهدف الذي أحرزه مرزوق، وأهدر البرازيلي فابيو ليما انفراد تام بالمرمى، وسدد كرة قوية أنقذها ماجد ناصر ببراعة إلى ركلة ركنية (24)، وفي الدقيقة نفسها أثمرت الركلة الركنية التي لعبها سالم العزيزي، عن احراز عبدالله جاسم هدف التعادل برأسه.

وفي الشوط الثاني بدأ شباب الأهلي بشكل أفضل، وكاد البرازيلي لوكاس غالفاو أن يتسبب في دخول مرمى الوصل الهدف الثاني، عندما مرر الكرة بالخطأ ووصلت إلى عبدالله النقبي، الذي لعب الكرة إلى ليوناردو دي سوزا ولكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى (53)، قبل أن يحرز ليوناردو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بمهارة كبيرة في المرمى (62).

وواصل "فرسان دبي" سيطرته على وسط الملعب، وسدد لوفانور كرة قوية مرت بجوار القائم (65)، بينما تصدى القائم لتسديدة صاروخية من أحمد خليل (69)، وارتدت الكرة إلى هجمة خطرة للوصل أنقذها أحمد عبدالله قبل أن تتجاوز المرمى.

وضغط "الإمبراطور" في الدقائق العشرة الأخيرة، ولكن دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، بينما شكلت الهجمات المرتدة لـ "فرسان دبي" والتي عن طريقها أحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الهدف الثالث، ثم أضاف لوفانور الهدف الرابع، وأحمد خليل الهدف الخامس ليحقق شباب الأهلي الفوز ويتأهل إلى نصف النهائي