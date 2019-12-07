«ميليتاري لو» ينتصر.. و«ابن مالك» الأسرع في «القرهود»

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر الجواد «ميليتاري لو» لمالكه ناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب بطولة «انتصار ستيكس»، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس من السباق الرابع في الموسم الجديد من سباقات مضمار ميدان العالمي للخيول، الذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة موانئ دبي العالمية، بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و480 ألف درهم، ونافس على ألقابها 66 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد السباق وفي ثاني البطولات الرئيسة، فوز الجواد «ابن مالك» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب بطولة «القرهود للسرعة» التي جرت في الشوط السادس، وخصصت لخيول السرعة لمسافة 1200 متر.

وجرت الأشواط السبعة للسباق على المسارات الترابية، وخصص شوط منها للخيول المبتدئة، مقابل أربعة أشواط لخيول التكافؤ، وشوطان لخيول فئة «القوائم» تضمنا بطولتي «انتصار ستيكس» و«القرهود» اللتين تعدان باكورة البطولات في الموسم الجديد المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، البالغ إجمالي جوائز كل منهما 265 ألف درهم.

واستهل السباق بالشوط الأول «مراسي بي أند أو» الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بإجمالي جوائز بلغت 165 ألف درهم، وعرف من خلاله الجواد «سلتيك برينس» لنقابة بروسلي، لقبه الأول تاريخياً، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس «انتصار ستيكس» الذي أقيم لمسافة 2000 متر، ونجح خلاله الفارس أنطونيو فريزو في كيفية قيادة الجواد «ميليتاري لو» لتخطي ستة من منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة وسبع ثوان و14 جزءاً من الثانية، بفارق الثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه الجواد «سالتراين دبي» لعلي حداد، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، والذي قاده الفارس ريتشارد مولن للمركز الثاني، فيما جاءت أكبر المفاجآت في هذا الشوط باكتفاء وصيف كأس دبي العالمي 2019 الجواد «جرونكوسكي» المملوك لنقابة فينكس للتهجين وخالد بن مشرف.

وفي ثاني البطولات الرئيسة، حقق الجواد «ابن مالك» بقيادة الفارس دين أونيل انتصاراً عريضاً بلقب بطولة «القرهود للسرعة»، بقطعه خط نهاية الشوط السادس بزمنٍ بلغ دقيقة و11 ثانية و28 جزءاً من الثانية، وبفارق كبير بلغ أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه الجواد «وادي»، المملوك أيضاً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، والذي تولى قيادته الفارس سام هتشكوت للمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث للجواد «بوشارت» المملوك لفريق البيت الموحد، وأشرف على تدريبه ساتيش سيمار، وتولى قيادته الفارس ريتشارد مولن.

1.4

مليون درهم جوائز

السباقات التي

شارك فيها 66

من نخبة الخيول

المحلية والدولية.