الجرمن يستقيل من اتحاد الكرة رسمياً اليوم

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خليفة الجرمن، أنه سيتقدّم صباح اليوم باستقالته من منصبه مكتفياً بالفترة الماضية التي قضاها داخل الاتحاد.

وقال الجرمن في تصريحات صحافية: «اليوم سأنهي رسمياً علاقتي باتحاد الكرة، واستقالتي ليست مرهونة بأحد، أو بالتنسيق مع أحد».

وكان رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، قد أعلن أول من أمس، تقديم استقالته من منصبه، فيما تردّد أن بقية أعضاء المجلس سيتقدمون هم الآخرون باستقالتهم.

من جهة أخرى، أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن «هناك أعضاء في اتحاد الكرة يتمسكون بالبقاء في مناصبهم دون تقديم استقالتهم، لعدم الوقوع تحت طائلة اللائحة التي تمنعهم من خوض الانتخابات في الدورة المقبلة لاتحاد الكرة، والتي ستجرى في أبريل العام المقبل».

وأضاف المصدر أن «هناك اجتماعاً سيعقد غداً لأعضاء اتحاد الكرة لإعلان موقفهم النهائي سواء بتقديم استقالتهم من عدمه».