19 زورقاً تسابق «الزمن» في الجولة الختامية لـ «الفورمولا 2» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، في أبوظبي أولى فعاليات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، على أن يقام، غداً، السباق الرئيس على كورنيش العاصمة وبالتحديد كاسر الأمواج. ويتنافس على لقب السباق 19 زورقاً من أصل 33 تأهلت إلى المنافسة في الجولة الختامية. وتأتي جولة أبوظبي كي تتوج موسماً مثيراً للبطولة. وتبدأ أحداث اليوم من خلال سباق أفضل زمن، من أجل الوصول إلى أفضل المراكز في انطلاقة السباق الرئيس غداً. يذكر أن جولة أبوظبي ستكون احتفالية لراشد القمزي متصدر الترتيب العام على متن زورق «أبوظبي 35»، برصيد 78، مقابل 38 نقطة للوصيف البرتغالي، دوارتي بينيفتي.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، في تصريح صحافي: «النادي البحري يواصل دوماً استقطاب البطولات الجديدة، التي تمتع الجمهور وتعطيه فرصة متابعة الأحداث البحرية عن كثب».

يذكر أنه مع نهاية سباق الزمن الأفضل، يتم تحديد مراكز الانطلاقة الرئيسة للسباق، غداً، وترتيب الزوارق، وأيضاً يتم وضع عدد الدورات النهائي للغد، حسب سرعات الزوارق في المسار المخصص للسباق، الذي يبلغ طوله 1015 متراً. وأكد مدير النادي، سالم الرميثي، في تصريح صحافي، أنه تم تخصيص العديد من الفعاليات الترفيهية للأسر والأطفال التي يتوقع أن تتابع المنافسات بأعداد كبيرة اليوم.

- جولة أبوظبي

ستكون احتفالية

لراشد القمزي

المتوج مبكراً

باللقب العالمي.