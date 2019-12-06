شباب الأهلي والوصل.. الأسرار بيد أروابارينا

المصدر: أحمد طارق - دبي

يأمل شباب الأهلي أن يواصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تفوقه على فريقه السابق، الوصل، عندما يلتقي الفريقان في ربع نهائي كأس الخليج العربي، اليوم، الساعة 20:30 على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، إذ حقق أروابارينا الفوز في الموسم الماضي ثلاث مرات على الوصل.

ومنذ تعاقد شباب الأهلي مع أروابارينا في الموسم الماضي، تقابل مع الوصل في ثلاث مباريات، انتهت بخسارة الأخير، ذهاباً في الدوري 2-3، وإياباً 2-4، وفي نصف نهائي كأس رئيس الدولة 1-5.

ويراهن شباب الأهلي على امتلاك المدرب الأرجنتيني لأسرار فريق الوصل، خصوصاً أن أروابارينا تولى تدريب «الفهود» لمدة موسمين، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، ما يجعل «الإمبراطور» كتاباً مفتوحاً بالنسبة له.

وتأهل شباب الأهلي إلى ربع النهائي بعدما حل ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، أما الوصل صعد إلى دور الثمانية، بعدما حل ثالثاً في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد فوزه في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين.

ويسعى «فرسان دبي» إلى مواصلة رحلة الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، بالفوز على الوحدة في النهائي، إذ يقدم شباب الأهلي عروضاً قوية منذ بداية الموسم، بحلول الفريق ثانياً في دوري الخليج العربي بعد مرور سبع جولات، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الشارقة، بينما سيكون التحدي الأهم بالنسبة إلى شباب الأهلي هو عدم تكرار تعثره في المباريات القوية، خصوصاً بتعادله مع الجزيرة في الدوري والخسارة أمام النصر، كما تعادل مع العين في كأس الخليج العربي، وحقق الفوز على الجزيرة في مباراة لعب فيها «فخر أبوظبي» بالبدلاء، بينما خسر «فرسان دبي» لقب كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة.

من جهته، يسعى الوصل للتخلص من العقدة التي تلازمه أمام شباب الأهلي بشكل عام، والأرجنتيني أروابارينا بشكل خاص.

ويأمل «الفهود» أن يواصل عروضه القوية التي تحسنت في شهر نوفمبر الماضي، إذ حقق الوصل الفوز على الظفرة وحتا وتعادل مع الوحدة في الدوري، كما فاز على بني ياس وعجمان وتعادل مع الوحدة في كأس الخليج العربي.

وتعد مسابقة كأس الخليج العربي، من أولويات الوصل في الموسم الحالي، خصوصاً أن «الأصفر» ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، كما ودع الفريق مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالخسارة أمام الاتحاد السعودي في دور الـ16.

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