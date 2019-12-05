المصدر: دبي

ورشة

حالت مشاركة الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، في «خليجي 24»، دون وجودهما في ورشة العمل، التي أقامتها لجنة الحكام الآسيوية، أخيراً، للحكام النخبة، علماً أن الحكمين ضمن المرشحين من «فيفا» لإدارة مباريات «مونديال 2022».

كايو

أعرب لاعب فريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، عن سعادته الغامرة بزيارة بعض أعضاء مجلس إدارة النادي وتقديم التهنئة له على استقبال مولودته، أخيراً، ونشر كايو عبر حسابه في «إنستغرام» صورة من الهدية التي قدمت له.

لاعب

تحاول إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي إقناع اللاعب الأجنبي بالحصول على مستحقاته لهذا الموسم بشكل شهري، كما هو معتاد، في حين أن اللاعب يشترط الحصول عليها دفعة واحدة، لمنح النادي مخالصة مالية، تمهيداً لتسجيل لاعب أجنبي بديل.