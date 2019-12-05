«وصيف كأس دبي العالمي» ينطلق في ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن وصيف كأس دبي العالمي 2019 الجواد «جرونكوسكي» لمالكه نقابة فينكس وخالد بن مشرف، اليوم، ظهوره الأول في الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي، وذلك حين ينافس الجواد البالغ من العمر أربع سنوات على لقب الشوط الخامس والرئيس في السباق الذي ترعى أشواطه السبعة موانئ دبي العالمية، ويصل إجمالي جوائزها إلى 1.48 مليون درهم، وينافس على ألقابها 66 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتجري الأشواط السبعة للسباق الذي يعد الرابع في الموسم الجديد لمضمار ميدان، على المسارات الترابية، على أن يخصص شوط منها للخيول المبتدئة، مقابل أربعة أشواط لخيول التكافؤ، وشوطين لخيول فئة «القوائم» يجريان في الشوطين الخامس «انتصار ستيكس» والسادس «القرهود للسرعة»، ويعدان باكورة السباقات الرئيسة في المضمار للخيول المهجنة، والبالغ إجمالي جوائز كل منهما 265 ألف درهم.

ويستهل السباق في السادسة والنصف، مع الشوط الافتتاحي المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، على أن تواصل الإثارة طريقها إلى أولى البطولات الرئيسة «انتصار ستيكس»، التي تجري لمسافة 2000 متر، إذ يعود من بوابتها الجواد «جرونكوسكي» بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو للظهور في مضامير السباقات العالمية منذ مشاركته الأخيرة مارس الماضي على لقب شوط «كأس دبي العالمي»، وحلوله وصيفاً على المسافة ذاتها بفارق الأنف القصير عن جواد غودولفين الأسطوري «ثندر سنو».

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «ميستيك مون» لمالكه محمد خليفة البسطي، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، خصوصاً أن الجواد المنحدر من نسل الفحل «شمردل» قادم من انتصار مطلع الشهر الماضي على مضمار جبل علي وإنما على مسافة أقل بلغت حينها 1400 متر.

ويواصل نجوم أمسية كأس دبي العالمي 2019، ظهورهم المبكر في الموسم الجديد، حين تشهد ثانية البطولات الرئيسة «القرهود للسرعة» التي تجري لمسافة 1200 متر في الشوط السادس، مشاركة ثمانية من الخيول القوية، بما فيها مجموعة من نجوم الكرنفال وكأس دبي العالمي للموسم الماضي، يتقدمها «اختيار» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، الذي حل وصيفاً لـ«بلو بوينت» في سباق ند الشبا ضمن أمسيات الكرنفال، وارتقى إلى المشاركة في سباق «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي.

«فرناس» يسعى إلى الانتصار الثاني

يسعى الجواد «فرناس» لمالكه أحمد المهيري، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، لمواصلة الانتصارات وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، وذلك حين يدخل في منافسة مع ستة من خيول التكافؤ لمسافة 2000 متر على لقب الشوط الثالث البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم.

وسبق لـ«فرناس» أن استهل الموسم بانتصار مستحق في مضمار جبل علي الشهر الماضي، وعلى مسافة مماثلة، إلا أنه يواجه في سباق اليوم منافسة قوية من الجواد «جراند أرجنتاير» المملوك للإمارات للسباقات الترفيهية بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، الذي خسر بفارق ضئيل أمام الجواد «سيكرت تريد» في مستهل سباقات ميدان وعلى المسافة ذاتها.

«ساندس» يطلب مسك الختام

يحفل الشوط السابع والختامي المخصص لخيول التكافؤ، بمنافسة بين 15 من نخبة خيول مسافة 1400 متر، يتقدمها الجواد «ميدنايت ساندس» المملوك لـ«ذا كول سيلك بارتنير شيب» بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوبال، والساعي لمواصلة سلسلة انتصاراته على مضمار ميدان وتسجيل الفوز الثالث منذ انتصاره في فبراير 2019.

ويواجه «ميدنايت ساندس» منافسة قوية، لعل من أبرزها القادم الجديد الجواد «هارد تاسكماستر» غير المهزوم في مشاركاته الأربع الأخيرة، والذي يشرف على تدريبه فوزي ناس ويتولى قيادته الفارس باتريك كوسجراف.