كأس السلة يدخل الأدوار الإقصائية

المصدر: جوني جبور - دبي

تعود عجلة مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، إلى الدوران في السابعة من مساء اليوم، عقب توقف دام أسبوعين لمشاركة المنتخب الوطني بالبطولة الخليجية، على أن تستكمل المسابقة بانطلاق أولى أدوارها الإقصائية، بإقامة أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي، والتي تستهل الأولى منها بلقاء صالة النصر الذي يجمع فريقي شباب الأهلي والوصل، وتتواصل في السابعة والربع بثلاث مواجهات تستضيفها صالات الجزيرة والوصل والنهيانية بمدينة العين، وتجمع بين أطرافها كلاً من البطائح مع الظفرة، والشارقة مع الجزيرة، والنصر مع بني ياس.

وجاء تأهل الفرق الثمانية إلى الدور ربع النهائي، بحلولها في المراكز الأربعة الأولى لكلتا مجموعتي الدور الأول الذي استهل مطلع نوفمبر الماضي، وأقيم بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، على أن يقام ربع النهائي ووفق نظام البطولة على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب، ويجمع بين أطرافه صاحبي صدارة فرق المجموعتين فريقي شباب الأهلي والشارقة مع رابع المجموعة التالية التي حل فيها فريقا الوصل والجزيرة، الأمر ذاته الذي منح وصيفي المجموعتين فريقي النصر والبطائح لمواجهة ثالث المجموعة الأخرى فريقي الظفرة وبني ياس.

وتشهد مباريات اليوم، عودة اللاعبين الدوليين للظهور مع فرق أنديتهم عقب غيابهم عن دوري المجموعات، في ظل ارتباط الدوليين مع المنتخب الوطني الذي أنهى الأحد الماضي مشاركته في البطولة الخليجية للمنتخبات التي استضافتها الكويت، وحل فيها أبيض السلة بالمركز الرابع.